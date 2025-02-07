Овечкин сократил отставание от Гретцки по количеству заброшенных шайб до 15

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии». Для россиянина это 879 шайба в НХЛ, по этому показателю он занимает второе место. На первом — канадец Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters Александр Овечкин

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

Гостевой матч «Вашингтона» закончился со счетом 1:1. Овечкин забросил шайбу на 20 минуте, сравняв счет. В общей сложности на его счету в этом сезоне по системе «гол + пас» 40 (26 + 14) очков. В составе «Филадельфии» шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков.

По количеству общих набранных очков в матчах НХЛ (1590) Овечкин занимает 11 место, которое он разделил с Филом Эспозито (1590 очков). Рекордсменом лиги также является Гретцки (2857 очков).

О карьере Овечкина в НХЛ — в материале «Ъ» «Лучше двадцать раз по двадцать».