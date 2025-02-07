Хинштейн: восстановление курского приграничья надо начать немедленно

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудил с членами правительства программу восстановления приграничья. Он считает, что запускать подготовку этой программы необходимо немедленно.

Вчера, 6 февраля, господин Хиншттейн встретился с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным. «Президентом поддержан наш подход и определено, что запускать подготовку программы уже немедленно. После того, как обстановка в приграничье позволит приступить к работе»,— написал он в Telegram.

5 февраля врио губернатора встретился в Кремле с президентом Владимиром Путиным встретился с Хинштейном. Они обсудили меры поддержки жителей курского приграничья, а также восстановление пострадавшей от атак ВСУ инфраструктуры. Господин Путин пообещал поручить правительству разработать программу восстановления области. Кремль заверил, что власти делают все возможное для помощи местным жителям.

Подробности — в публикации «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».