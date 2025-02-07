Посол РФ Мешков: уловки Запада о заморозке конфликта на Украине не сработают

Запад хочет заморозить боевые действия на Украине, чтобы перевооружить ВСУ, считает посол РФ во Франции Алексей Мешков. По его словам, российские власти «не поддадутся на уловки».

«На Западе есть желание — когда они видят, как рушится фронт на Украине,— срочно заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск. Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся»,— заявил «РИА Новости» посол.

Господин Мешков убежден, что западные страны не в состоянии наращивать военную помощь Украине, потому что достигли максимума своих возможностей. Призыв Владимира Зеленского отправить на Украину 200 тыс. миротворцев он назвал нереалистичным.

Накануне представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает неприемлемым перемирие или заморозку российско-украинского конфликта. По ее мнению, для прекращения боевых действий нужны юридически обязывающие механизмы, гарантирующие «недопущение возобновления кризиса». На прошлой неделе новый президент США Дональд Трамп говорил, Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» украинского кризиса с Москвой.

О планах администрации США по урегулированию военного конфликта — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».