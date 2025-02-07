Президент Польши Дуда назвал небольшой положенную ему пенсию в $3 тыс.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его пенсия составит около 11–12 тыс. злотых (почти $3 тыс.). Он считает эту сумму небольшой.

«Это не слишком большая сумма денег, если принять во внимание ответственность, которую мне пришлось нести за эти годы пребывания на посту президента, и тот факт, что до сих пор три человека в Польше получили эту привилегию»,— сказал господин Дуда (цитата по Polsat News).

Журналист предложил президенту стать его коллегой: «Может быть, вы могли бы быть чем-то полезны... Тут зарплата больше, чем президентская пенсия». Анджей Дуда в ответ сказал, что если бы он хотел быть журналистом, то, «вероятно, никогда бы не стал президентом».

Polsat News уточняет, что в Польше пенсия бывшего президента составляет 75% от его зарплаты. В 2023 году ее размер достигал почти 11 тыс. злотых ($2,75 тыс.). Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Господин Дуда не может принять в них участие, потому что занимал пост два срока подряд (с 6 августа 2015 года).

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