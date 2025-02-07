МВФ может выделить Украине еще $900 млн после пересмотра ее кредитной программы

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит предоставление Украине $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFF), сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак. Она уточнила, что деньги стране предоставят по итогам следующего обзора ее экономики и с одобрения Совета исполнительных директоров МВФ.

Как утонила госпожа Козак, представители фонда изучат вопросы, касающиеся бюджетной политики, прогресса в мобилизации доходов, а также восстановления долговой и бюджетной устойчивости. Помимо этого эксперты оценят ход реализации реформ управления.

«Проводится техническая работа для проведения следующей ревизии. Сроки отправки миссии (на Украину.— "Ъ") пока не определены»,— добавила представитель МВФ на брифинге (цитата по ТАСС).

МВФ в марте 2023 года одобрил рассчитанную на четыре года программу для Украины в рамках механизма EFF, она предполагает финансирование на сумму $15,6 млрд. В декабре 2024-го фонд по итогам шестого обзора экономики страны выделил ей очередной транш в $1,1 млрд. В общей сложности объем выплат по кредитной программе достиг почти $9,8 млрд.

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