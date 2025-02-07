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Чем известен Юрий Борисов

Личное дело

Борисов Юрий Иванович родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке (Тверская область). Окончил Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО (1978), факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ (1985).

С 1978 года служил в вооруженных силах. После увольнения в запас в 1998 году стал гендиректором ЗАО «Научно-технический центр "Модуль"» (разработка авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем). С 2004 года работал в Федеральном агентстве по промышленности — начальником управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, затем заместителем главы ведомства. 2 июля 2008 года стал заместителем министра промышленности и торговли Виктора Христенко.

С 2011 года — первый зампред военно-промышленной комиссии при правительстве. В 2012 году был назначен заместителем министра обороны, в 2018 году — вице-премьером РФ по оборонно-промышленному комплексу. С 15 по 21 января 2020 года был и. о. зампреда правительства. Куратор в Уральском федеральном округе с июля 2021 года.

15 июля 2022 года назначен главой госкорпорации «Роскосмос». В феврале 2024-го говорил о необходимости «конвейерного производства спутников» в России, а позже заявлял, что к 2030 году Россия обеспечит себя аналогом Starlink. В июле 2024 года утвердил эскизный проект российской орбитальной станции, чей вывод на орбиту должен начаться в 2027 году.

В декабре 2024 года заявлял о готовности госкорпорации «в нужном количестве» обеспечить ВС РФ ракетами «Орешник». Последний рабочий визит в должности главы «Роскосмоса» Юрий Борисов совершил 5 февраля в Пермский край на предприятие «Протон-ПМ», где открыл производство современных ракетных двигателей.

Доктор технических наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Почета, «За службу Родине в вооруженных силах СССР» III степени, медалями. По данным “Ъ”, в 2018 году Владимир Путин закрытым указом присвоил Юрию Борисову звание Героя России.

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