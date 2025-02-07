Начальник ярославского УМВД рассказал об активных схемах мошенничества

Глава УМВД России по Ярославской области Алексей Школкин назвал актуальные схемы мошенничества и рекомендовал сразу класть трубку, если звонят неизвестные с сомнительным предложением. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции 6 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Школкин

Фото: УМВД по Ярославской области Алексей Школкин

Фото: УМВД по Ярославской области

Первой начальник УМВД привел одну из самых распространенных схем: потенциальной жертве звонят от имени сотрудника службы безопасности и сообщают об активности на счете. С целью сохранения средств деньги рекомендуют перевести на безопасный счет. Других людей мошенники запугивают и также склоняют к переводу средств для пресечения последствий.

В числе активных схем мошенничества глава ярославского УМВД назвал и те случаи, когда пострадавшие самостоятельно заходят на некие площадки, где видят «потенциальную возможность заработать быстро легкие деньги».

«Наверное, многие сталкиваются и с такой ситуацией. Вам звонят с какой-то просьбой: продлить договор по сим-карте либо предоставить информацию о Госуслугах. Как с этим бороться? Если вам с таким предложением позвонили, положите трубку. Просто не надо вовлекаться в эти игры»,— сказал Алексей Школкин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году жители Ярославской области перевели мошенникам 1,6 млрд руб., что на 900 млн руб. больше, чем в 2023 году.

Алла Чижова