В Богородицком монастыре Казани началась подготовка к заливке межэтажных перекрытий

Началась работа по подготовке к заливке межэтажных перекрытий в Сестринском корпусе Казанского Богородицкого монастыря, рассказал раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с патриархом Кириллом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Уже расчищены фасады строении, выполнены работы по демонтажу конструкции советского периода, частично провели разбор фасадов до историческои кладки. Одновременно проведена работа по расчистке подвальных помещении под корпусами», — рассказал Рустам Минниханов.

Господин Минниханов также пригласил патриарха Кирилла посетить Казань в дни празднования обретения Казанской иконы Божией Матери (отмечается 21 июля).

О планах восстановления Казанского Богородицкого мужского монастыря в исторических границах стало известно в апреле 2024 г. На территории монастыря планируют воссоздать храм в честь Тульского образа святителя Николая, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и церковно-приходскую школу.

В настоящий момент документы о повышении охранного статуса для 9 объектов комплекса Казанского Богородицкого монастыря с местного до регионального значения проходят антикоррупционную экспертизу.

Богородицкий монастырь построили в XVI веке. В 1930-е годы собор был взорван, на его месте открыли табачную фабрику. В 2015 году глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении монастыря. До наших дней сохранился лишь двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской и Софийской надвратной церковью. В глубине квартала расположены двухэтажные Настоятельский и Никольский корпуса, полукругом охватывающие воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Дарья Сайфиева