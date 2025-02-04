В Казани планируют повысить охранный статус для 9 объектов культурного наследия

В Казани планируют повысить охранный статус для девяти объектов культурного наследия (ОКН) с местного на региональное значение. Соответствующий документ появился на сайте антикоррупционной экспертизы.

Категорию собираются изменить у девяти ОКН: Богородицкого женского монастыря, руин Собора Казанской иконы Божьей Матери с Пещерным храмом, церкви Николы Тульского, церкви Крестовоздвиженская, зданий настоятельского корпуса, монастырской гостиницы, корпуса для монахинь, церковно-приходской школы и ограды с башнями и проездными воротами.

Культурные памятники находятся на ул. Большая Красная и Япеева.

Диана Соловьёва