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Глава Минпромторга Татарстана заявил, что доехал из Казани до Альметьевска за 1,5 часа

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал, что добрался из Казани до Альметьевска по трассе Алексеевское — Альметьевск за 1,5 часа. Об этом господин Коробченко сообщил на сессии Лениногорского района, передает «Бизнес Онлайн».

«Вчера, когда ехал сюда к вам, я доехал из Казани до Альметьевска за 1,5 часа по новой дороге. Да, конечно, это плохо — быстро, но пока камеры не работают... Я хочу сказать, сколько Татарстан делает для нас, построили какие дороги. Почти 30 мостов мы сделали через реки. Когда такое было, что столько вложений делает государство?» — рассказал Олег Коробченко.

Расстояние между Казанью и Альметьевском составляет около 250 км. Чтобы преодолеть такое расстояние за 1,5 часа, автомобиль должен был двигаться со скоростью 167 км/ч.

На момент публикации пресс-служба Минпромторга Татарстана комментарий не предоставила.

В декабре стало известно, что стоимость проезда по автодороге Алексеевское — Альметьевск в составе трассы Шали — Бавлы составит от 4,5 до 18 руб. за километр.

Диана Соловьёва

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