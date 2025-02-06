«Хамас» призвал арабских лидеров обсудить заявления Трампа о Газе

Палестинское движение «Хамас» призвало лидеров арабских государств провести экстренную встречу в связи с последними заявлениями президента США Дональда Трампа о секторе Газа. Боевики подчеркнули, что нельзя допустить принудительного выселения палестинцев, а анклав принадлежит «только его жителям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

«Замечания Трампа о том, что Вашингтон взял под контроль Газу, равносильны открытому заявлению о намерении оккупировать территорию. Нам не нужна ни одна страна, которая управляла бы сектором Газа, и мы не приемлем замену одной оккупации другой. Мы призываем арабские народы и международные организации принять решительные меры по отклонению проекта Трампа»,— говорится в заявлении представителя «Хамаса» Хазема Касема, которое приводит The Times of Israel.

После встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль Вашингтона, который займется его «экономическим развитием». Президент США также выступил за переселение палестинцев в другие страны. Идею раскритиковали ООН, Саудовская Аравия и страны Европы. В МИД Израиля в ответ на критику Газу назвали провальным экспериментом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».

Лусине Баласян