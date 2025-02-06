Экс-главу курского райотдела соцобеспечения оставили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бывшей начальнице управления соцобеспечения администрации Суджанского района Курской области Надежде Крапивной продлили срок содержания под стражей до 30 мая 2025 года. Экс-чиновница обвиняется в восьми эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и 20 эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Уголовное дело в 33-х томах поступило в суд 31 января 2025 года. В качестве обвиняемых проходят 13 человек. Остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

О возбуждении уголовного дела в отношении экс-чиновницы стало известно в феврале 2024 года. Прокурорская проверка установила, что не позднее 23 мая 2023 года фигурантка якобы решила похитить средства, предоставляемые малоимущим гражданам по социальному контракту. Для этого она попросила двух местных жителей подыскать граждан, с которыми можно оформить фиктивный соцконтракт. Им якобы удалось оформить подложные документы на одного человека, в результате чего обвиняемые получили 350 тыс. руб., которые впоследствии могли распределить между собой.

По данным Rusprofile.ru, Надежда Крапивная возглавляла управление с 2006 года. Оно было ликвидировано летом 2024 года.

Анастасия Колпачева