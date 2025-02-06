В Прикамье епископ не смог отсудить у митрополита компенсацию в один рубль

Мотовилихинский районный суд Перми отказал в удовлетворении требований епископа Тихона Российской православной церкви (РосПЦ) к митрополиту Пермскому и Кунгурскому Русской православной церкви (РПЦ) Мефодию. Об этом сообщает «РБК Пермь». Ранее епископ просил суд признать распространенные митрополитом сведения несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. В качестве компенсации морального вреда истец требовал взыскать с владыки Мефодия 1 руб.

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Соответствующий иск поступил в Ленинский районный суд Перми в апреле прошлого года. По доводам истца, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в своих циркулярных письмах указал, что протоиерей Тихон совершил антиканоническое деяние в виде служения раскольничьей структуре. Владыка Тихон с этим не согласился и просил суд признать распространенные сведения несоответствующими действительности.

4 июля церковный суд Пермской епархии признал доказанной вину протоиерея Тихона в расколе. На этом основании митрополит Мефодий издал указ об извержении виновного из священного сана.