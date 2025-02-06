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Житель Петербурга попал в больницу после квартирного пожара на Гаврской улице

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел днем 6 февраля в Выборгском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Гаврская улица, д. 13 поступил на пульт дежурного «01» в 12:08, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что в коридоре и кухне двухкомнатной квартиры происходило горение обстановки на общей площади 10 кв. метров.

На тушение огня у специалистов ушло около двадцати минут. К ликвидации пожара привлекалось 10 спасателей и две единицы техники.

В результате ЧП пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в медицинское учреждение. Подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших в результате пожара в одноэтажном доме на Индустриальной улице.

Андрей Цедрик

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