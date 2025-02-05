Два человека пострадали при пожаре в одноэтажном доме на Индустриальной улице

Два человека пострадали в результате пожара в одноэтажном доме на Индустриальной улице в Петербурге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 08:13. Огонь охватил 60 квадратных метров площади дома.

На месте работали десять сотрудников МЧС и две пожарные машины. С огнем удалось справиться к 09:17.

«По уточненной информации, в результате пожара пострадали мужчина и женщина, госпитализированы в медицинские учреждения»,— сообщили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Московском шоссе тушили пожар в административном здании транспортной компании.

Дарья Астанина