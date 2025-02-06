УФАС не включило похоронную службу мэрии в реестр недобросовестных поставщиков

Ярославское межрегиональное УФАС не стало включать АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что предприятие выиграло в торгах на изготовление траурных венков, но не подписала в установленные сроки проект муниципального контракта. Заказчиком выступало МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля». Оно и направило в УФАС информацию о включении или невключении «Службы похоронного дела» в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольная служба рассмотрела обращение и выяснила, что причиной неподписания контракта стал технический сбой в момент отправки документа.

«Единая информационная система не направила в адрес оператора электронной площадки АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" файл с проектом контракта по указанному запросу котировок. Агентство обратилось в службу технической поддержки ЕИС. Разъяснения от ЕИС на момент составления ответа агентству не поступили»,— объяснили в УФАС.

Ввиду этого в действиях похоронной службы МУФАС не нашло признаков недобросовестного поведения и фактов, которые свидетельствовали бы о планах уклониться от подписания контракта.

Алла Чижова