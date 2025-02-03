Похоронная служба мэрии Ярославля может быть признана недобросовестной

Ярославское межрегиональное УФАС может включить АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (принадлежит мэрии Ярославля) в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское МУФАС Фото: Ярославское МУФАС

В МУФАС рассказали, что «Служба» выиграла в торгах на оказание услуг по изготовлению траурных венков, но не подписала в установленные сроки проект муниципального контракта. Заказчиком выступало МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля». Оно и направило в антимонопольную службу информацию о включении или невключении «Службы похоронного дела» в реестр недобросовестных поставщиков.

В МУФАС со ссылкой на саму похоронную службу сообщают, что «причиной уклонения от заключения контракта стала техническая ошибка: в личном кабинете отсутствовал для подписания проект государственного контракта». Решение о включении организации в реестр МУФАС примет 4 февраля.

Алла Чижова