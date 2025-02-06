Президент омолодил «Роскосмос»

Президент Владимир Путин 6 февраля сменил руководство «Роскосмоса». Вместо 68-летнего Юрия Борисова новым гендиректором госкорпорации стал 39-летний замминистра транспорта Дмитрий Баканов, до работы в Минтрансе руководивший спутниковой системой «Гонец». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту перестановку «ротацией для динамичного развития госкорпорации». По мнению эксперта, дела в «Роскосмосе» идут «намного лучше», чем при прежнем руководителе Дмитрии Рогозине, но, возможно, «не так быстро, как необходимо».

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Утром 6 февраля Владимир Путин издал два кадровых указа, которыми освободил Юрия Борисова от должности гендиректора «Роскосмоса» и назначил новым главой госкорпорации Дмитрия Баканова.

Юрий Борисов возглавил «Роскосмос» в июле 2022 года, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. При новом гендиректоре в космос была запущена первая разработанная в России ракета «Ангара-А5» и начато ее серийное производство. «Роскосмос» также утвердил эскизный проект российской орбитальной станции, вывод которой на орбиту должен начаться в 2027 году.

Одной из основных задач господина Борисова было налаживание серийного производства спутников в кооперации с частными предприятиями и преодоление экономических проблем, связанных с введением в сентябре 2022 года западных санкций в отношении «Роскосмоса».

Дмитрий Баканов родился в 1985 году в Ленинске (город—спутник космодрома Байконур), в 2007 году окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов и несколько лет работал в различных инвестиционных финансовых организациях, а затем — в IT-компании «Ситроникс». С 2011 по 2019 год возглавлял АО «Спутниковая система “Гонец”», которое разрабатывало систему российской космической связи с использованием низкоорбитальных спутников. На конец 2020 года 63,75% в «Гонце» принадлежало «Роскосмосу», говорится в последнем доступном пояснении к отчетности компании.

В 2019 году господин Баканов перешел в Минтранс, где сначала возглавлял департамент цифровой трансформации и отвечал за внедрение инноваций в транспортный комплекс, в том числе в железнодорожный, авиационный и морской транспорт. В апреле 2022 года он стал заместителем министра и в этой должности занимался цифровыми, беспилотными технологиями и электронным документооборотом. В частности, Дмитрий Баканов курировал и продвигал проекты беспилотных грузовиков на трассе М-11 (чиновник обещал, что в 2025 году такие машины поедут и по ЦКАД). Он также занимался проектами безбарьерной оплаты проезда (через мобильные приложения с использованием автоматического определения геолокации) на городском и железнодорожном транспорте в Санкт-Петербурге, Ижевске, Костроме и других городах. При господине Баканове начала развиваться Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа — система цифрового взаимодействия между государством и перевозчиками. В мае 2024 года чиновник говорил, что Минтранс реализует 16 проектов по стратегическому направлению в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая 6 февраля на вопросы журналистов, подчеркнул, что у Кремля нет претензий к работе Юрия Борисова, и объяснил кадровые перестановки в «Роскосмосе» «ротацией для динамичного развития госкорпорации». Решение о смене главы «Роскосмоса» не является реакцией на якобы недостаточные темпы развития госкорпорации, согласен заместитель редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики имени Циолковского Игорь Маринин. «На самом деле дела идут намного лучше, чем были при предыдущем руководителе. Хотя, может быть, не так скоро, как хотелось бы, и не так быстро, как необходимо»,— полагает эксперт. По его мнению, Дмитрий Баканов имеет высокий уровень компетенции, который он доказал за восемь лет работы в дочерней компании «Роскосмоса» и позднее в Минтрансе. «Вообще, он по образованию экономист и очень опытный в этом деле человек, поэтому я думаю, что у него будут большие перспективы в “Роскосмосе”, чтобы решить экономические проблемы, которые успешно решал Борисов»,— резюмирует господин Маринин.

Отметим, что ранее РБК со ссылкой на собственные источники в «Роскосмосе» сообщил, что решение об отставке Юрия Борисова было принято на фоне роста стоимости реализации проекта строительства Национального космического центра в Москве и будущих расходов по его эксплуатации. На территории этого центра госкорпорация планирует разместить и объединить 18 из 30 московских конструкторских бюро и предприятий отечественной ракетно-космической отрасли.

Дмитрий Сотак, Анатолий Костырев, Иван Буранов