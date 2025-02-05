18-летнего жителя Шахт будут судить за помощь мошенникам

18-летний студент из Шахт стал курьером мошенников и после кражи 550 тыс. руб. у пенсионера оказался под следствием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, студент устроился на незаконную подработку курьером в социальных сетях. Он прибыл на указанный «работодателем» адрес и забрал пакет у водителя такси с 550 тыс. руб. Деньги были собственностью пенсионера из Кущевского района, которого обманули аферисты по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Студент не успел перечислить деньги на счет мошенников и был задержан полицией. Псевдокурьеру грозит до шести лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 20-летний ростовчанин предстанет перед судом за укрывательство в убийстве.

Снежана Стодольская