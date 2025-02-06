Удмуртия экспортировала более 200 тонн льняного масла в Китай с начала 2025 года

217,4 т льняного масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала 2025 года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, за аналогичный период 2024 года экспорт данной продукции не осуществлялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

5 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 151,7 т льняного масла в поднебесную. Образцы продукции прошли лабораторные исследования, собственнику выдали фитосанитарный сертификат.

Напомним, 1,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года.