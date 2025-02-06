Песков переадресовал москвичам вопрос о реконструкции Большого Московского цирка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался оценивать проект реконструкции Большого Московского цирка. Проект был представлен мэром Москвы Сергеем Собяниным 31 января. По словам господина Пескова, оценивать его должны жители города.

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«Мы не можем и не должны оценивать проекты. Проекты должны готовить специалисты и оценивать граждане и жители города по тем предложениям, которые формулируют специалисты из мэрии Москвы»,— сказал пресс-секретарь на брифинге (цитата по ТАСС).

Он добавил, что благодаря усилиям мэрии Москвы столица превратилась в один из лучших городов мира «по комфорту, по красоте, по всему». «Нет никаких сомнений, что все предлагаемые новые проекты — они лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города»,— сказал господин Песков.

Согласно проекту реконструкции, комплекс цирка будет состоять из здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных между собой переходом. Вместимость зрительного зала будет увеличена с 3 тыс. до 5 тыс. мест. Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный в разговоре с «Ъ» называл концепцию цирка «довольно симпатичной». Он отметил, что сам выбрал бы более «эпатажный» внешний вид, чтобы привлечь большее количество людей.

О реконструкции цирка — в материале «Ъ» «Цирку на Вернадского нашли новые формы».

Полина Мотызлевская