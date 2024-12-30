Двое нижегородцев вернулись домой из плена

В числе 150 российских военнослужащих, которых сегодня вызволили из украинского плена, обменяв на такое количество военнопленных ВСУ, есть двое нижегородцев. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

«Уже совсем скоро ребята смогут обнять своих родных!», – сообщила она, поблагодарив федерального уполномоченного Татьяну Москалькову, Министерство обороны России и спецслужбы за сложную и кропотливую работу по возвращению военнопленных. Обмен пленными с украинской стороной по формуле «150 на 150» прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Иван Сергеев