Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«ДРЭУ» в Ижевске объявило о закупке литого асфальтобетона на 4,9 млн рублей

Муниципальное предприятие «ДРЭУ» в Ижевске объявило о закупке 450 т литого асфальтобетона за 4,9 млн руб. Соответствующие торги разместили за региональном портале закупок малого объема 6 февраля. Определить лучшее предложение должны до завтра. Как следует из техзадания, срок выдачи товара составляет 8 часов.

Фото: Дмитрий Чистяков, Telegram

Фото: Дмитрий Чистяков, Telegram

Ранее в администрации Ижевска рассказали «Ъ-Удмуртия», что отмену запроса котировок на портале госзакупок, размещенного 4 февраля, произвели для ускорения заключение контракта. «Процесс устранения аварийных дефектов "ДРЭУ" будет продолжаться ежедневно»,— отметили в пресс-службе муниципалитета.

До этого глава региона Александр Бречалов заявлял, что город производит асфальт в небольших мобильных рециклерах, чего недостаточно для обеспечения городской потребности.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...