«ДРЭУ» в Ижевске объявило о закупке литого асфальтобетона на 4,9 млн рублей

Муниципальное предприятие «ДРЭУ» в Ижевске объявило о закупке 450 т литого асфальтобетона за 4,9 млн руб. Соответствующие торги разместили за региональном портале закупок малого объема 6 февраля. Определить лучшее предложение должны до завтра. Как следует из техзадания, срок выдачи товара составляет 8 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, Telegram Фото: Дмитрий Чистяков, Telegram

Ранее в администрации Ижевска рассказали «Ъ-Удмуртия», что отмену запроса котировок на портале госзакупок, размещенного 4 февраля, произвели для ускорения заключение контракта. «Процесс устранения аварийных дефектов "ДРЭУ" будет продолжаться ежедневно»,— отметили в пресс-службе муниципалитета.

До этого глава региона Александр Бречалов заявлял, что город производит асфальт в небольших мобильных рециклерах, чего недостаточно для обеспечения городской потребности.