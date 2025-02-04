Бречалов требует кадровых решений среди ответственных за содержание улиц Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о необходимости наращивания темпов устранения аварийных ям, особенно на федеральных и загруженных региональных трассах. Об этом он сказал на рабочем совещании по вопросу содержания дорог, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Бречалов отметил, что оттепель прошлой недели потребовала перестроить работу дорожных предприятий. «Темпы изменений недостаточны. Мы медленно реагируем и не работаем на упреждение. Особенно в части ямочного ремонта»,— отметил глава республики.

По его словам, заделку ям холодным асфальтом начали еще в декабре. На федеральную трассу материал поступает с Воткинского асфальтобетонного завода.

«Но, очевидно, что на всю республику его мощностей не хватает. Надо ускоряться — запускать дополнительные заводы»,— добавил господин Бречалов.

По информации директора филиала ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергея Акшенцева, на устранении дефектов на федеральной трассе задействованы шесть бригад, и запланировано выполнение ямочного ремонта на площади почти 920 кв. м до конца недели.

Он добавил, что подрядная организация приняла решение запустить до пятницы второй асфальтобетонный завод в селе Малая Пурга. В предстоящем дорожном сезоне планируется заменить асфальт на протяженности более 80 км.

Господин Бречалов также обратил внимание на состояние улиц Ижевска, где жители жалуются на качество покрытия. По его информации, город производит асфальт в небольших мобильных рециклерах, чего недостаточно для обеспечения городской потребности.

«Мы видели, как минимум за 10 дней, что у нас начинается плюсовая температура. До семи дней требуется для запуска завода. Почему это не было сделано? Это же плановая работа. Не готовились»,— сказал глава региона.

Он потребовал жестких кадровых решений в отношении ответственных за организацию работ по зимнему содержанию дорог.

В этом году запланирован ремонт 13 участков ижевских улиц, включая наиболее проблемные. Господин Бречалов поручил профильному вице-премьеру республики Игорю Асабину подготовиться к началу ремонтных работ и провести анализ состояния гарантийных участков.