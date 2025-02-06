The National узнала о планах лидера Сирии провести перестановки в правительстве

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует перестановки в правительстве, чтобы обеспечить легитимность нового кабинета министров, сообщила газета The National со ссылкой на двух сирийских чиновников. В текущем составе правительства почти все министры тесно связаны с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в РФ террористической и запрещена), под руководством которой вооруженная оппозиция пришла к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед аш-Шараа

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Ахмед аш-Шараа

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Как отмечает The National, США «ясно дали понять, что радикальные элементы» в сирийском правительстве должны быть отстранены от власти для налаживания отношений с Сирией. Пока не известно, кто будет отправлен в отставку и сохранит ли свой пост, в частности, глава временного правительства Мухаммед аль-Башир — соратник Ахмеда аш-Шараа. Прежде он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее провинцией Идлиб.

«Речь идет о смене министров в считанные дни, максимум — пару недель»,— сказал источник The National. По его словам, известно лишь, что на позиции министра иностранных дел останется Асаад аш-Шибани, который стал «главной умеренной публичной фигурой» в правительстве.

Временное правительство Сирии было сформировано 10 декабря 2024 года, спустя два дня после того, как коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти и бегстве Башара Асада. Приоритетами переходного правительства, которое будет работать до марта, Мухаммед аль-Башир называл «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода» власти.

Лусине Баласян