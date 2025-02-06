Новый хирургический корпус ЧОДКБ назовут в честь Галины Киреевой

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), строительство которого планируют закончить в следующем году, будет назван в честь главного врача Галины Киреевой, скончавшейся 4 февраля. Об этом сообщила в личном telegram-канале супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина Текслер.

Ирина Текслер выразила соболезнования по поводу кончины 67-летней Галины Киреевой. Сегодня, 6 февраля, в кинотеатре имени Александра Пушкина состоялось прощание.

«Я очень любила Галину Николаевну, ее неуемную энергию, энтузиазм, высокий профессионализм. В ее сердце всегда было место для всех детей — она стала мамой для многих. Сколько детских жизней она спасла, скольким помогла. Она Педиатр с большой буквы, настоящий врач, которая лечила не только телесные недуги, но и всегда поддерживала и исцеляла словом и любовью», — написала супруга губернатора.

Ирина Текслер отметила, что строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ — это одно из достижений Галины Киреевой.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин наградил Галину Кирееву орденом Пирогова «за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». В декабре стало известно о ее переходе с поста главврача на почетную должность президента больницы.

Виталина Ярховска