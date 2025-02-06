Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый хирургический корпус ЧОДКБ назовут в честь Галины Киреевой

Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ), строительство которого планируют закончить в следующем году, будет назван в честь главного врача Галины Киреевой, скончавшейся 4 февраля. Об этом сообщила в личном telegram-канале супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина Текслер.

Ирина Текслер выразила соболезнования по поводу кончины 67-летней Галины Киреевой. Сегодня, 6 февраля, в кинотеатре имени Александра Пушкина состоялось прощание.

«Я очень любила Галину Николаевну, ее неуемную энергию, энтузиазм, высокий профессионализм. В ее сердце всегда было место для всех детей — она стала мамой для многих. Сколько детских жизней она спасла, скольким помогла. Она Педиатр с большой буквы, настоящий врач, которая лечила не только телесные недуги, но и всегда поддерживала и исцеляла словом и любовью», — написала супруга губернатора.

Ирина Текслер отметила, что строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ — это одно из достижений Галины Киреевой.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин наградил Галину Кирееву орденом Пирогова «за высокий профессионализм, верность долгу и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». В декабре стало известно о ее переходе с поста главврача на почетную должность президента больницы.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...