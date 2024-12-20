Главврач Челябинской областной детской больницы уходит в отставку

Главный врач Челябинской детской областной клинической больницы (ЧОДКБ) Галина Киреева уйдет в отставку. Она займет почетную должность президента учреждения, передав оперативное руководство преемнику. Эта роль позволит ей сосредоточиться на стратегическом развитии ЧОДКБ, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Галина Киреева начала карьеру на пятом курсе института, была медсестрой нервного отделения в Детской дорожной больнице. После проходила интернатуру в Чебаркульской центральной районной больнице, работала врачом-терапевтом в городской больнице №3 Копейска, заведующей школьно-дошкольным отделением поликлиники детской больницы станции Челябинск ЮУЖД. В ЧОДКБ начала работать в 1997 году заведующей консультативной поликлиникой. В 2010 году стала главврачом. Является главным внештатным педиатром областного минздрава. В декабре 2024 года удостоена Ордена Пирогова — одной из высших государственных наград в сфере медицины, вручается за самоотверженность и профессионализм в оказании медпомощи.

Виталина Ярховска