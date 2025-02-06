Франция объявила о поставке первых Mirage 2000 Украине

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил BFM, что первые истребители Mirage 2000 были переданы Украине сегодня, 6 февраля.

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Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Mirage 2000

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Состоящий на вооружении с 1999 года Mirage 2000-5F оснащен радаром, ракетами класса «воздух—воздух» MICA и двумя пушками 30 мм. До 2023 года военно-воздушные силы Франции имели 28 таких истребителей, разработанных для воздушного боя и непосредственной поддержки войск. Два таких самолета регулярно выполняли миссии воздушного патрулирования в странах Балтии в рамках НАТО.

Как уточнил Себастьян Лекорню, машины получили дополнительные средства для поддержки войск на земле и «защиту от радиоэлектронной борьбы». Украинская авиация сможет оснащать их крылатыми ракетами Scalp и управляемыми бомбами AASM без необходимости модифицировать систему подвески, как это было со стоящими на вооружении советскими МиГ-29.

Задача французских истребителей, вероятно, будет аналогична той, что уже выполняют в армии Киева американские F-16,— это защита воздушного пространства. Благодаря скорости и вооружению они смогут перехватывать крылатые ракеты. «С украинскими пилотами на борту, прошедшими многомесячную подготовку во Франции, они будут участвовать в защите украинского неба»,— написал господин Лекорню в своем аккаунте в сети X.

Подробнее — в материале «"Миражи" и реальность».

Алексей Тарханов, Париж