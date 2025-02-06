Дело о мошенничестве в отношении дочери депутата Госдумы поступило в суд Томска

В Кировский районный суд Томска поступило уголовное дело руководства медицинской компании «Сантэ». По данным картотеки суда, в деле фигурирует учредитель фирмы — Екатерина Фельзингер, которая приходится дочерью депутату Госдумы РФ Татьяне Соломатиной. Екатерине Фельзингер вменяется в вину организация мошенничества в особо крупном размере (ч.3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Другими обвиняемыми проходят врачи Софья Мазеина и Евгения Семенова.

Получить комментарии правоохранительных органов Томской области не удалось.

Летом 2023 года региональное управление СКР сообщило о возбуждении дела о хищении госсредств, выделенных на лечение онкобольных. Обвиняемыми по нему привлекли директора ООО «Сантэ», главврача и врача-онколога медучреждения.

Схема предполагаемых хищений, по версии следствия, выглядела так. Врач-онколог готовила счета на оплату медицинской помощи, оказанной пациентам. В них она якобы включила медуслуги, которые медучреждение не оказало из-за отсутствия необходимых препаратов.

Главврач, считает следствие, сокрыл факты нарушений и передавал фиктивные документы директору клиники, которая их завизировала и направила в страховые организации. «Фигуранты осознавали, что в период с 2021-го по 2022 год на балансе ООО отсутствовали медпрепараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, информация о которых была внесена ими в счета на оплату медпомощи, вследствие чего у ООО отсутствовали законные основания для получения страховых выплат»,— указывалось в сообщении СКР. Ущерб, причиненный бюджету Томской области, следствие оценило в 26 млн руб.

Илья Николаев