В Великобритании выпустят марки в память о дебютном альбоме группы AC/DC

Королевская почта выпустит в феврале набор марок в честь 50-летия выхода дебютного альбома австралийской рок-группы AC/DC. Альбом «High Voltage» («Высокое напряжение») вышел в 1975 году в Австралии и Новой Зеландии, в других странах мира — в 1976-м, после чего, как пишет Sky News, AC/DC стала одной из самых популярных рок-групп всех времен.

Выступление группы AC/DC в 2003 году в Мюнхене

Фото: Jan Pitman / AP Выступление группы AC/DC в 2003 году в Мюнхене

По замыслу разработчиков памятных марок, изображение на восьми марках будет передавать «электризующую» атмосферу живых выступлений группы. Еще на четырех марках будут обложки альбомов «High Voltage», «Highway To Hell» (1979), «Back In Black» (1980), одного из самых продаваемых альбомов в истории музыки, а также «Power Up» (2020).

Марки с AC/DC продолжают музыкальную серию, запущенную Королевской почтой в 2007 году. Первыми в ней вышли марки в честь The Beatles, затем — Pink Floyd (2016), Queen (2020), The Rolling Stones (2022), Iron Maiden (2023), Spice Girls и The Who (2024).

О возобновлении гастрольной деятельности AC/DC читайте в материале «Источник высокого напряжения».

Алена Миклашевская