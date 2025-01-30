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Из Ростовской области экспортировали более 100 тонн говядины в Иран

В пункте ветеринарного оформления Ростовской области проверили 6 партий говядины весом более 102 т., предназначенных для экспорта в Иран. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После проверки продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарии и санитарии. Все партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера. Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из Ростовской области в Грузию были экспортированы свинина весом 19,7 т (одна партия) и 665 голов свиней на убой (четыре партии).

Снежана Стодольская

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