Из Ростовской области экспортировали более 100 тонн говядины в Иран

В пункте ветеринарного оформления Ростовской области проверили 6 партий говядины весом более 102 т., предназначенных для экспорта в Иран. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После проверки продукция признана безопасной с точки зрения ветеринарии и санитарии. Все партии полностью соответствуют требованиям страны-импортера. Разрешение на вывоз продукции было выдано надзорным ведомством в автоматизированной системе «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что из Ростовской области в Грузию были экспортированы свинина весом 19,7 т (одна партия) и 665 голов свиней на убой (четыре партии).

Снежана Стодольская