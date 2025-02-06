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Для казанцев сложный вопрос на собеседовании — причина ухода с прошлой работы

15% жителей Казани считают самым неприятным вопросом на собеседовании причину их увольнения с предыдущего места работы. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Вопрос о том, кем соискатель видит себя в будущем, не нравится 11% опрошенных. 9% граждан раздражает заинтересованность работодателя в семейном положении, а 5% не нравится вопрос о желаемой заработной плате.

4% опрошенных видят неприятными вопросы о планировании детей, а также потенциальной полезности для компании, об опыте и причинах заинтересованности в вакансии. Вопрос, касающийся возраста соискателя, вместе с просьбой рассказать о себе нервирует 1% респондентов.

Мужчины чаще всего негативно воспринимают вопрос о зарплатных ожиданиях, а женщины не любят вопросы о причинах смены работы и планировании детей.

Ранее сообщалось, что казанцы при опоздании на работу чаще всего винят пробки.

Артём Дергунов

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