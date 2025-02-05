У казанцев самым частым оправданием при опоздании на работу являются пробки

29% жителей Казани при опоздании объясняют свое позднее прибытие на работу пробками на дорогах. 15% сотрудников признаются в том, что проспали. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом SuperJob.

Каждый десятый работодатель слышит от непунктуальных сотрудников о проблемах с общественным транспортом. 7% оправдываются при опоздании тем, что у них вовремя не сработал будильник, 6% сообщают о семейных проблемах.

Аварии на дорогах винят в своих опозданиях 3% сотрудников, плохое самочувствие — 2%, сломавшийся автомобиль и плохую погоду — 1%.

Ранее сообщалось, что в Казани лишь 28% сотрудников отдела кадров могут беспристрастно уволить сотрудника.

Артём Дергунов