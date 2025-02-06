Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля на трассе «Гатчина — Ополье»

Полиция проводит проверку по фату смертельной аварии на трассе «Гатчина — Ополье» в Ленинградской области. ДТП произошло накануне, 5 февраля, около 19:00 на 16-м километре автодороги.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 53-летний водитель, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем, не справился с управлением и сбил женщину-пешехода, на вид 25-30 лет, которая шла по обочине.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается. Все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о тяжелой аварии с грузовиком в Киришском районе Ленобласти, в результате которой один человек погиб и еще один пострадал.

Андрей Цедрик