В Ростове спрос на франшизы вырос на треть за 2024 год

По итогам 2024 года спрос на приобретение франшиз в донской столице вырос на 33% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший интерес среди франшиз в Ростове наблюдался к бизнесу в сфере торговли — 25% запросов контактов за период к количеству объявлений приходится на этот сегмент, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Средний размер паушального взноса для таких франшиз составляет 600 тыс. руб.

На втором месте по популярности располагается сфера информационных технологий (ИТ) с долей спроса 15%. Средний паушальный взнос здесь значительно ниже, чем в торговле — 200 тыс. руб. Замыкает тройку производственный сектор, на который также приходится 15% запросов. Интерес к таким франшизам вырос в три раза по сравнению с 2023 годом. Средний размер паушального взноса в этой сфере составляет 100 тыс. руб.

По словам директора бизнес-направления «Avito Бизнес360» Ильи Дудковского, в настоящее время отмечается рост спроса на франшизы и небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. По его мнению, это связано с необходимостью адаптации рынка к текущим условиям, включая изменения ключевой ставки. Франшизы развиваются более активно, так как порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Кроме того, некоторые франчайзеры предлагают специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы.

Анастасия Казуков