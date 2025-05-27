Более 7,5 тысяч школьников стали участниками профориентационного проекта Ростовской АЭС

«Росатом» и предприятия отрасли уделяют большое внимание работе с молодежью. Обеспечение производства квалифицированными кадрами - одна из приоритетных задач атомной энергетики.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС Фото: предоставлено управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В школах региона расположения Ростовской АЭС вместе с окончанием учебного года завершился первый этап профориентационного проекта «Атомный навигатор-2025». В этом году он посвящен 80-летию атомной промышленности и охватил более 800 старшеклассников из 23 школ Ростовской области.

В юбилейный для отрасли год ребятам рассказывают об открытиях и достижениях советских и российских атомщиков, их вкладе в Великую Победу и создание государства -лидера мирового уровня, масштабных задачах сегодняшнего дня и планах Росатома на будущее.

Напомним, что к 2045 году Росатом планирует увеличить долю атомной генерации в общем энергетическом балансе страны до 25% и построить 38 новых энергоблоков. Для этого нужны тысячи инженеров, проектировщиков, ученых новой формации. Именно им, сегодняшним школьникам, предстоит разрабатывать и проектировать принципиально новые технологические решения, повышающие производительность труда и конкурентоспособность предприятий, воплощать эти изобретения в жизнь.

«Мы видим, как благодаря таким встречам растет интерес старшеклассников к точным наукам. Все больше ребят планируют связать свою судьбу с перспективными, наукоемкими отраслями. Мой сын, например, увлеченный атомными проектами для школьников, определился с профессией и поступил в Московский физико-технический институт. Очень важно, чтобы ребята получали как можно больше информации и связывали свое будущее с тем, что им по-настоящему интересно», - поделилась мнением заведующая отделом образования Дубовского района Елена Брицына.

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Сотрудники Ростовской атомной станции проводят уроки атомных знаний в школах региона с 2013 года. С каждым годом количество участников проекта растет и уже превысило 7500 человек. Ребята интересуются организацией производственных процессов, требованиями к профессиональной подготовке, возможностями получения целевых направлений на учебу в вузе и построения успешной карьеры.

«Проект не только популяризирует атомную отрасль, но и помогает воспитывать новое поколение высококвалифицированных специалистов, которые нужны современной России - талантливых инженеров, строителей, ученых. Мы стремимся, чтобы молодые кадры оставались в регионе, работали на Ростовской АЭС и других предприятиях атомной отрасли», — отметила и.о. заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Светлана Цыба.

В России стартовал нацпроект технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии». В его составе — 10 федпроектов для обеспечения технологического суверенитета и лидерства в энергетике. Для этого строят атомные энергоблоки и АЭС, создают атомные станции малой мощности. Ученые и инженеры разрабатывают перспективные системы накопления энергии, ее передачи, а также создают новые технологии и оборудование для различных отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны. Это поможет всей экономике страны выйти на передовые позиции по эффективности и конкурентоспособности. В связи с этим не менее важно, привлечение молодых талантов к решению актуальных задач ТЭК и популяризация научных и технических достижений.