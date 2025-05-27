Россияне отдают предпочтения картам как способу оплаты

Самым популярным средством платежа в России остаются дебетовые и кредитные карты. Это следует из исследования, проведенного банком ВТБ.



По данным источника, в первом квартале 2025 года клиенты банка оплатили дебетовыми картами покупки на сумму более 1 трлн руб., что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество транзакций, следует из документа, увеличилось на порядка 50% и достигло 1,2 млрд руб.

В то же время клиенты банка с января по март потратили с кредитных карт более 138 млрд руб. — на 20% больше, чем в прошлом году. Транзакций с кредиток было совершено на 100 млн руб.

Эксперты ожидают, к концу 2025 года доля оплат дебетовыми картами вырастет на 1,5%. На аналогичный процент сократятся траты с кредитных карт.

«Несмотря на развитие цифровых способов оплаты, карты продолжают оставаться ключевым платежным инструментом. Когда сел заряд на телефоне или пропал интернет, а заплатить за покупку нужно моментально, именно пластиковая карта становится „джокером“», — рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.