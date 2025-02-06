Правило двух часов для коротких маршрутов по трассе М-11 «Нева» отменят с 17 февраля

С 17 февраля 2025 года на трассе М-11 «Нева» будет отменено правило максимального тарифа при нахождении более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 км. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Государственной компанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга»,— пояснили в «Автодоре».

Указанное правило изначально было введено для борьбы с водителями, уклоняющимися от оплаты проезда. В «Автодоре» напомнили, что если вы по ошибке оплатили проезд по максимальному тарифу — вам следует обратиться к оператору платного участка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейд ГАИ оставил 63 водителей Петербурга и Ленобласти без машин за неуплату штрафов.

Дарья Астанина