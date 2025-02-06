Рейд ГАИ оставил 63 водителей Петербурга и Ленобласти без машин за неуплату штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции провели на дорогах Петербурга и Ленобласти масштабный рейд по выявлению автомобилистов — неплательщиков штрафов. Как отметили в пресс-службе местного ГУ МВД, всего было проверено почти 4 тыс. машин, более 3,7 тыс. автовладельцев имели небольшие задолженности.

Гаишники вручили должникам соответствующие уведомления, также в каждом случае был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в предусмотренный законом срок).

При этом нашлись при проверке и настоящие «злостные неплательщики», отметили в главке, — 116 человек накопили внушительное количество штрафов.

«У более чем половины таких должников автомобили изъяли и передали судебным приставам для проведения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения»,— сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При этом 53 неплательщика из разряда «злостных» избежали такой участи, разобравшись со своими штрафами прямо на месте. Общая сумма погашенной задолженности составила около 7,5 млн рублей, подчеркнули в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 200 нетрезвых водителей выявила полиция Петербурга в ходе рейда.

Дарья Астанина