В Татарстане более 5 тыс. дворов благоустроили по программе «Наш двор»

За пять лет реализации республиканской программы «Наш двор» в городах республики облагородили свыше 5 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш».

Программа «Наш двор» реализуется с 2020 года. В 2024 году на благоустройство всех семи районов Казани направили около 3,75 млрд руб. Всего на реализацию программы в Татарстане в прошлом году выделили 10 млрд руб.

В октябре 2024 года в фонде «Институт развития городов Татарстана» сообщали, что программа благоустройства придомовых территорий в республике выполнена на 99%.

Дарья Сайфиева