«Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта 7,5 км автодороги за 201 млн рублей

Областное учреждение «Курскавтодор» объявило открытый конкурс в электронной форме по поиску подрядчика для ремонта участка автодороги «"Курск — Борисоглебск" — Становое — Тим» в Тимском районе Курской области. Начальная цена контракта — 201,2 млн руб. Средства планируют направить из областного бюджета, следует из информации на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обновить участок длиной 7,5 км. В техническом задании указано, что ему необходимо отремонтировать водопропускные трубы и водоотводный лок, выполнить фрезерование существующего дорожного покрытия. Кроме того, требуется проложить выравнивающие и верхние слои асфальта, восстановить съезды, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки. Согласно материалам закупки, сделать все это нужно с даты подписания контракта до 30 октября 2025 года.

Подать заявку на участие в торгах можно до 26 февраля. Итоги подведут 28 февраля.

В середине января местное «Суджанское ДРСУ №2» получило подряд на ремонт участка федеральной трассы в Курской области. Компания стала единственным участником закупки и взяла контракт по начальной цене в 446 млн руб.

Анастасия Колпачева