Курский участок федеральной трассы отремонтирует «Суджанское ДРСУ №2» за 446 млн

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» заключило контракт на ремонт участка федеральной трассы в Курской области с местным ООО «Суджанское дорожно-ремонтное строительное управление №2» («Суджанское ДРСУ №2»). Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную цену контракта в 445,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Суджанскому ДРСУ №2» предстоит выполнить работы на участке автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной в Курской области. Его протяженность составляет 4,5 км, он включает четыре полосы для движения транспорта. Расчетная скорость — 120 км/час.

Подрядчику требуется обновить дорожное покрытие, железобетонные трубы, восстановить наружное освещение и автобусные остановки, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку термопластиком. Работы нужно выполнить с 1 июня 2025 года по 10 октября 2026-го. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован через десять дней. Гарантия составит от года до шести лет в зависимости от вида работ.

По данным Rusprofile, с августа 2009 года «Суджанское ДРСУ №2» получило 494 госконтракта на 34 млрд руб. в сумме. Среди них — на один из этапов строительства проспекта Михаила Булатова в Курске за 1,1 млрд руб., на ремонт дорог в регионе в 2025 году за 1,1 млрд руб. в совокупности, на обновление «Северного подхода к Курску» за 46,6 млн.

Алина Морозова