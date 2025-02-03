Кувейтский лоукостер Jazeera Airways будет летать в Сочи

Авиакомпания Jazeera Airways будет летать в Сочи. Кувейтский лоукостер планирует открыть полетную программу Сочи — Кувейт 27 июня 2025 года, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее перевозчик уже выполнял рейсы в Москву, в полетную программу решили включить Сочи. Частота перелетов — два раза в неделю (понедельник, пятница). Время в пути — 2 часа 50 минут.

В АТОР отметили, что рейсы из Сочи будут удобно стыковаться в Кувейте с рейсами в ОАЭ (Дубай), Египет (Каир), Турцию (Стамбул), Саудовскую Аравию и Черногорию (Тиват).

«Ъ-Сочи» ранее сообщал о длительной задержке рейса Дубай — Сочи. В субботу, 1 февраля, пассажиров рейса задержали в аэропорту ОАЭ более чем на 12 часов. Пассажиры пытались добиться размещения в отеле, но получили отказ.

Вячеслав Рыжков