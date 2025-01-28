Более 200 нетрезвых водителей выявила полиция Петербурга в ходе рейда в выходные

По итогам прошедшего в минувшие выходные профилактического рейда сотрудники Госавтоинспекции Петербурга выявили в общей сложности более 200 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Большинство из них были привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ, сообщили 28 января в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Еще 87 нетрезвых автовладельцев категорически отказались от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем были привлечены к ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ и отстранены от управления ТС. Более суровое наказание ждет 13 любителей пьяной езды. В отношении них возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом состоянии, отметили в полиции.

В традиционном рейде «Нетрезвый водитель» 24-26 января участвовали около 100 экипажей ДПС. Они дежурили на основных магистралях Петербурга и Ленобласти начиная с вечера пятницы.

Ранее «Ъ-СПб» писал об угоне иномарки пьяным водителем, спровоцировавшем дорожную аварию на улице Восстания. Также сообщалось о задержании лихача на Mercedes, который устроил ночное ДТП на Дворцовом мосту.

Андрей Цедрик