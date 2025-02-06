Ярославский военнопленный попал в список на обмен

Военнослужащий из Ярославской области А. Комков значится в списках на обмен пленными между Россией и Украиной. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердил уполномоченный по защите прав человека в регионе Сергей Бабуркин.

«Ъ» сообщал, что 5 февраля из украинского плена вернулись150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В Минобороны поясняли, что сейчас военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается помощь.

Как пояснил «Ъ-Ярославль» господин Бабуркин, в сентябре 2024 года сестры Комкова получили информацию, что он пропал без вести. Служил ярославец по контракту. К настоящему моменту со своими сестрами военнослужащий не связался.