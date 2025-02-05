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Коммерсантъ FM
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Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Из украинского плена вернулись150 военных, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.

В сообщении ведомства отмечается, что сейчас военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Они также могут связаться с родственниками. Позднее военнослужащих доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

Последний раз Украина и Россия обменивались военнопленными 15 января по формуле «25 на 25». 30 декабря 2024 года российская и украинская стороны передали друг другу по 150 военнослужащих.

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