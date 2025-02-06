«Возможны импровизации и совсем неожиданные повороты»

Мирный план презентуют в Мюнхене. Как сообщает Bloomberg, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог огласит инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Форум отрывается 14 февраля. Россия приглашение туда не получила. Между тем Кремль подтвердил факт консультаций с Вашингтоном по различным каналам связи. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет от Белого дома нестандартных шагов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Информированное агентство Bloomberg подтвердило то, о чем говорили все эти дни,— спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог представит американский план урегулирования конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности. Произойдет это совсем скоро: форум открывается 14 февраля и продлится два дня. После этого господин Келлог планирует посетить Киев, а, может быть, даже и Москву. Хотя об этом ничего не сообщается.

При этом на 12 февраля намечено заседание в формате «Рамштайн», однако председательствовать на нем будут не США, а Великобритания. Глава МИД королевства тем временем посетил Киев, где, в частности, объявил об очередном пакете финансовой помощи Украине. Происходящее логично вписывается в план Трампа в той части, что Европа должна увеличить поддержку своего украинского союзника и играть в этом первую скрипку. Вопрос этот очень спорный.

Однако, похоже, что Лондон претендует на то, чтобы подменить собой Вашингтон, то есть стать главным. Так что перемены, как мы видим, налицо.

Ранее Кремль официально признал, что некие консультации по разным каналам с Америкой по Украине уже ведутся. При этом с высокой долей вероятности говорить в итоге придется все-таки с Владимиром Зеленским, хотя РФ по-прежнему считает его нелегитимным лидером. Украинский президент, со своей стороны, это фактически подтвердил. Да, он тоже не хочет общаться с Владимиром Путиным, но ради дела, видимо, придется. Нетрудно предположить, что все это есть плоды тех самых консультаций по разным каналом между РФ и США.

И еще символично, что Зеленский продлил военное положение и мобилизацию в стране до 9 мая. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предположил, что прогресс может быть достигнут к лету, точнее сказать, к июню месяцу. Гадать по традиции не будем. Все возможные варианты, каким может быть план Трампа, сейчас на слуху. Учитывая характер нынешнего президента Соединенных Штатов и его склонность к эпатажу, возможны как импровизации, так и совсем неожиданные повороты.

Между тем The Wall Street Journal сообщила подробности разговора Трампа и Зеленского осенью прошлого года. Суть в том, что нынешний глава Белого дома не исключил, что Украина в перспективе станет хорошим местом для девелоперских проектов. В частности, упоминалась Одесса. Так или иначе, некое бизнес-решение напрашивается, например, что-то в обмен на инвестиции. Что касается России, не совсем понятно, что будет с санкциями. Впрочем, время еще есть.

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Дмитрий Дризе