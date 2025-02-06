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Погибший и один тяжело пострадавший: ДТП с грузовиком на трассе в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Киришском районе Ленинградской области. Дорожный инцидент с трагическим исходом произошел 5 февраля в 14:40 в Киришском районе.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на 225-м километре автодороги «Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь — Чудово» произошло лобовое столкновение грузового автомобиля и «ВАЗ 2114».

В результате ДТП 42-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его 44-летний пассажир скончался на месте происшествия. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о двоих пострадавших в результате дорожной аварии с участием четырех иномарок в Курортном районе Петербурга.

Андрей Цедрик

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