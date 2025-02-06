В ЗАГСе рассказали, как часто в 2024 году детям давали двойные и тройные имена

В Москве более тысячи новорожденных получили двойные, тройные или четвертные имена в 2024 году. Двойное имя получили 847 мальчиков и около 332 девочек, тройное — 55 мальчиков и 53 девочки. Четвертное имя получили три мальчика и две девочки. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Чаще всего имена пишутся через пробел, однако встречаются и имена, написанные через дефис. Среди мужских имен часто можно встретить сочетания привычных: Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф. Среди более необычных имен — Егор-Лука, Августин Иван и Лев Александр.

Девочкам часто дают двойное имя, содержащее имя Ева: Ева-Мария, Ева-Есения, Ева-Диана, Ева-Габриэль, Ева Виктория, Ева Мария и Луна Ева. В прошлом году 19 девочек родились с двойным именем, начинающимися с имени Анна, например Анна-Мария, Анна-Елизавета, Анна-Агата, Анна Александра, Анна-Амалия, Анна-София. Одна девочка получила необычное двойное имя Луна Кристал, еще одной девочке дали тройное имя Аврора Мари Виктория.

Всего в 2024 году в Москве родились 110 тыс. детей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова отмечала, что средний возраст рождения первенца в столице составляет 29 лет. «В целом мы наблюдаем снижение рождаемости как в Москве, так и в стране. Отчасти это последствия той демографической ямы, которая сформировалась в 90-е годы»,— говорила она.

Подробнее о повышении демографии в столице — в материале «Ъ» «Москвичек приближают к зачатию».