Суд отказал подрядчику во взыскании с «Южуралмоста» 40,8 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области отказал компании «Карталинское предприятие по ремонту и содержанию дорог» («Карталинское ПРСД») во включении в реестр требований кредиторов АО «Южуралмост» (Магнитогорск) долга в сумме 40,8 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

С июня 2023 года компания находится в конкурсном производстве. Банкротом «Южуралмост» был признан по заявлению другого крупного дорожного подрядчика ООО «Урал-сервис-групп» из Челябинска из-за долга в 72,5 млн руб. В январе этого года суд принял к производству иск УФНС России по Челябинской области о пересмотре решения касательно банкротства компании. Ведомство обнаружило признаки аффилированности должника и кредитора — «Урал-сервис-групп». Также суд повторно рассматривает заявление налогового органа о восстановлении срока пропущенной исковой давности и включении в реестр требований кредиторов 457,3 млн руб. Это сумма штрафа, назначенного «Южуралмосту» ФАС России за участие в сговоре с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона на торгах по ремонту и строительству дорог.

Виталина Ярховска